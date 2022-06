Real Madrid, il rinnovo di Kroos si complica

29-06-2022 09:37

Come riportato dal media spagnolo AS, il futuro di Kroos è un mistero. Il centrocampista tedesco non pare intenzionato a rinnovare il contratto (in scadenza al termine della prossima stagione) con il Real Madrid.

Classe 1990, Kroos indossa la casacca blanca dal 2014. Insieme a Modric e Casemiro, è l’anima del centrocampo del Real Madrid. Da capire quali siano le sue intenzioni. Si vocifera della sua volontà di tornare a giocare in Germania, magari al Bayern Monaco. Il Real Madrid, comunque, non ha nessuna intenzione di lasciarlo andar via. Tenterà di convincerlo ad oltranza.

