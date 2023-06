Real Madrid: l'eterno Modric rinnova ancora

Il centrocampista croato ha firmato per un'altra stagione

22-06-2023 15:27

Luka Modric non molla: il centrocampista croato, classe 1985, resterà un’altra stagione al Real Madrid. Reduce da un’ottimo anno in blanco, il giocatore 37enne ha rifiutato tutte le proposte arrivate dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, per giocare un altro anno nel club più blasonato del mondo.

Da decidere invece il suo futuro con la Croazia dopo il secondo posto in Nations League: il ct Dalic spera in una sua permanenza, ma sarà il giocatore a gestirsi.

Modric è un fenomeno di longevità: a 37 anni ha giocato ben 52 partite di campionato, segnando 6 reti.