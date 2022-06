Real Madrid, Marcelo ai saluti: "Ma non è un addio"

13-06-2022 17:06

Dopi 16 anni e ben 25 titoli messi in bacheca, il terzino brasiliano Marcelo saluta ufficialmente il Real Madrid. Saluta appunto, perché stando alle sue parole “non è un addio”.

Marcelo ha perso il posto da titolare ormai da un po’, ma non ha mai fatto mancare il suo coinvolgimento e la sua passione sia negli spogliatoi sia quando è stato chiamato in causa in campo da Carlo Ancelotti. Queste alcune sua dichiarazioni nel giorno dell’arrivederci:

“È stato un viaggio stupendo. Adesso me ne vado da qui da giocatore che ha vinto il più alto numero di trofei nella storia della migliore formazione del mondo. Ringrazio tanto i compagni, i tecnici e le persone che lavorano dietro le quinte e fanno il lavoro sporco. Un ringraziamento particolare va a Raul, che mi ha dato una mano enorme, è stato il mio esempio. Vado via di qui a testa alta. Non è un addio”.