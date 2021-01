Real Madrid momentaneamente in vetta alla Liga

Certo, il Barcellona deve ancora recuperare due gare rispetto ai rivali di sempre, ma la distanza è talmente considerevole che anche davanti alla possibilità di ridurre il gap fa rumore. Eccome. Sì, perchè dopo il successo nell’anticipo contro il Celta Vigo, il Real Madrid è a +11 sui blaugrana.

Successo senza problemi firmato Asensio, che ha fornito l’assist a Lucas Vazquez nella prima frazione, per poi segnare personalmente il raddoppio nella ripresa. Il Real Madrid è così momentamente in testa alla classifica della Liga davanti ai cugini dell’Atletico.

I Colchoneros hanno addirittura tre gare in meno del Real Madrid e un solo punto in più in classifica, segno di come la squadra di Simeone possa andare in fuga a pari partite. L’Atletico Madrid è del resto l’attuale favorita per vincere la Liga 2020/2021 a differenza di un Barcellona che sta faticando enornemente ad entrare nelle prime posizioni.

Grazie al successo contro il Celta, Zidane ha anche distanziato la Real Sociedad, con sette punti in meno e le stesse gare. Sembra uscire dalla lotta la titolo già ora anche il Siviglia, a nove lunghezze dalla vetta, che probabilmente aumenteranno dopo i tre match che l’Atletico giocherà dal tre gennaio in avanti.

Primo in Liga in attesa delle gare di Barcellona ed Atletico Madrid, il Real Madrid è tornato in una dimensione importante, senza però mai convincere appieno. Basti pensare il risicato accesso agli ottavi di Champions e alle tre sconfitte in questo avvio di campionato.

Grande equilibrio nel torneo, come del resto in tutta Europa in virtù del coronavirus e di un calcio per ora diverso rispetto alla normalità, tanto che in Liga nemmeno un giocatore ha ancora raggiunto la doppia cifra a sorpresa: anche al Real il massimo capocannoniere, ovviamente Benzema, non si è spinto oltre gli otto goal.

