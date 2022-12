Real Madrid, occhi su Bruno Fernandes

01-12-2022 09:24

Il Real Madrid ammira e desidera da tanto tempo Bruno Fernandes già ai tempi dello Sporting Lisbona.Il 28enne centrocampista ha impressionato nella vittoria per 2-0 del Portogallo sull’Uruguay ai Mondiali in Qatar.

Ad aprile, Fernandes ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United, che lo lega all’Old Trafford fino al 2026 con l’opzione di un ulteriore anno.

I giganti spagnoli del Real Madrid potrebbero tentare di portare Bruno Fernandes al Santiago Bernabeu a gennaio o a fine stagione, come riporta il The Express. L’interesse dei Blancos per Fernandes si è intensificato in seguito alle sue impressionanti prestazioni in Coppa del Mondo.

Il quotidiano portoghese Record sostiene che i madrileni stiano facendo scouting su Fernandes mentre gioca con la nazionale. Secondo l’Express, il richiamo della Champions League potrebbe tentare Fernandes nel caso in cui lo United non riuscisse a raggiungere le prime quattro posizioni in questa stagione.