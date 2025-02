Real Madrid, il pari con l’Osasuna riaccende la polemica. Il rosso a Bellingham scatena Ancelotti: “Meglio se non parlo”

Il pareggio esterno sul caso dell’Osasuna porta ai livelli massimi la tensione tra le Merengues e la Liga. Il rosso a Bellingham e le decisioni dell’arbitro Montero alzano un polverone

Se le polemiche italiane con la rabbia di Gasperini e Ranieri negli impegni europei sembravano aver raggiunto il picco della tensione, in Spagna la situazione sembra ancora più rovente. Il Real Madrid va all’attacco dopo il pari esterno sul campo dell’Osasuna che ha messo a dura prova la pazienza di Carlo Ancelotti.

Osasuna-Real Madrid: tutte le decisioni contestate

Una partita che scatenerà grandissimi discussioni in Spagna che si vanno ad aggiungere a quelle delle ultime settimane che hanno visto sempre il Real Madrid come protagonista. Nel primo tempo la formazione di Ancelotti protesta per due calci di rigore entrambi apparsi piuttosto netti: un fallo di mano per fermare Vinicius e poi ancora un contatto sul brasiliano in area di rigore. Poi nel finale arriva anche un rosso per Jude Bellingham dopo un acceso confronto con il direttore di gara.

Ma le decisioni contestate sono tante e al 58’ arriva il pareggio dell’Osasuna per un contatto tra Camavinga e Budimir, il direttore di gara Munuera Montero viene richiamato al Var e assegna il calcico di rigore. E il Real protesta anche per tutta la direzione arbitrale giudicata troppo permissiva nei confronti dei padroni di casa con falli non fischiati e cartellini rimasti nel taschino.

Ancelotti: una furia in campo e dopo

Carlo Ancelotti non è riuscito a contenere la sua furia in campo e poi nelle interviste dopo il match. Il tecnico italiano ha rimediato un giallo nel primo tempo e dopo il rigore assegnato all’Osasuna ha reagito con sarcasmo e portandosi le mani al volto.

E in conferenza torna all’attacco: “L’arbitro si è sbagliato sul rosso a Bellingham, penso che non capisse bene l’inglese. Gli ha detto “fuck off” e non “fuck you”, è una cosa diversa. Sono successe cose nelle ultime tre partite che tutti hanno visto, ma non voglio aggiungere altro perché voglio essere in panchina nella prossima partita. Il Var? Ha eliminato le azioni nella nostra in area di rigore ma non in quella avversaria. Ce ne erano due o tre che andavano riviste”. La tensione tra il Real e la Liga sembra ormai essere alle stelle.

I cori contro Vinicius

A rendere ancora più incandescente il pomeriggio a Pamplona ci hanno pensato anche i tifosi della squadra di casa che per gran parte della partita hanno intonato dei cori contro Vinicius augurandogli la morte. L’attaccante brasiliano, già in passato vittima di insulti razzisti, si è trovato a fare i conti anche con un El Sadar che non ha brillato di certo per sportività.

