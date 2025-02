Real Madrid, Ancelotti disperato per il “rigorino” all’Atletico: furia merengues

Per un dubbio rigore assegnato all'Atletico Madrid nel derby il tecnico emilano sbotta e il clima con gli arbitri diventa sempre più rovente in Spagna

Per la serie anche i ricchi piangono. Non soltanto in Italia abbiamo problemi con gli arbitri ma pure in Spagna e persino un grande club come il Real Madrid. Ha fatto discutere parecchio il rigore concesso contro le merengues nel derby con l’Atletico Madrid. Carlo Ancelotti è apparso letteralmente sconfortato con le immagini delle sue mani sul volto davvero emblematiche. Alla fine la partita è finita 1-1 col Var considerato però il grande vero protagonista.

Contatto Tchouaméni-Lino: il Var dà rigore

“No quiero hablar”. Così ha commentato a fine partita Carlo Ancelotti sulla direzione arbitrale nella quale naturalmente c’è dentro anche il discusso Var. Ma quale è stata la scintilla che ha fatto scattare una persona solitamente pacata come il tecnico di Reggiolo? Un contatto intorno al 33′ minuto di gioco in area Real tra Tchouaméni e Samu Lino con on field review e conseguente assegnazione del penalty ai Cholo Boys.

Alvarez segna dal dischetto, poi Mbappé pareggia

Un contatto tra i due calciatori non così evidente. Ma il Var ha comunque pensato di richiamare al monitor l’arbitro Cesar Soto Grade che ha deciso di punire l’intervento del centrocampista del Real Madrid. Grazie a questo discusso episodio l’Atletico si è portato in vantaggio con la perfetta trasformazione di Alvarez. A togliere le castagne dal fuoco ci ha poi pensato il solito Mbappé. Ma l’1-1 non ha affatto spento le polemiche.

Real e arbitri: feeling ai minimi storici

I social si sono letteralmente spaccati in due sul controverso rigore assegnato all’Atletico Madrid. In campo, invece, Carlo Ancelotti si è fatto prendere dallo sconforto con un gesto immortalato dalle telecamere che spiega bene il suo stato d’animo. Più che altro la caduta di Lino, un po’ forzata, ha accentuato le proteste. Il Real Madrid non è nuovo a richiami agli arbitri: nei giorni aveva inviato una lettera formale mettendo in discussione tutto il sistema.