Real Madrid-PSG, Henry: "A volte i parigini sono vulnerabili"

L’ex stella dell’Arsenal degli Invincibili Thierry Henry, uno dei calciatori più forti ad avere mai calcato i palcoscenici della Premier League e della Champions League, ha voluto commentare la magica sfida europea di questa sera tra Real Madrid e PSG al Bernabeu.

Queste le parole di Henry, riprese da TMW:

“Il PSG ha perso le ultime due trasferte, a Nantes e Nizza. Non ha segnato un solo gol contro il Nizza in tre partite stagionali. Sono dati un po’ preoccupanti, ma Kylian Mbappé non c’era nell’ultimo confronto con la squadra di Galtier. Speriamo che ci sia al Bernabeu e faccia quello che sa fare. A volte la squadra è vulnerabile quando le tre stelle sono in campo contemporaneamente; inoltre, il Real Madrid sta meglio rispetto alla gara dell’andata, soprattutto Benzema, che non era al 100%”.

