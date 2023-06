Real Madrid, ufficiale l'addio di Benzema

Dopo 14 stagioni si sta per chiudere la grande esperienza dell'attaccante francese nella capitale spagnola.

04-06-2023 12:58

Di voci ce n’erano state davvero tante nelle ultime settimane sulla fine della sua avventura con la ‘camiseta blanca’ del Real Madrid. Ora l’addio di Karim Benzema è realtà. Il club spagnolo ha infatti ufficializzato l’addio dell’attaccante francese dopo 14 stagioni. Il Pallone d’Oro sarà così svincolato a partire dal prossimo 1° luglio.

Il contratto di Benzema con il Real Madrid è infatti in scadenza il 30 giugno e le parti hanno deciso di non prolungare l’accordo. Termina così quest’anno una collaborazione davvero fantastica con 25 trofei vinti insieme: 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 Liga, 3 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna.

647 partite giocate per Benzema con il Real Madrid con tanto di 353 gol segnati. Adesso il francese potrà salutare i suoi tifosi questa sera nell’ultima partita di campionato al Santiago Bernabeu contro l’Athletic Bilbao. Nel futuro dell’attuale Pallone d’Oro potrebbe ora esserci l’Arabia Saudita con un’offerta davvero importante.

Benzema che lascia il Real Madrid, dopo essere arrivato nel 2009 dall’Olympique Lione, non è affatto l’unico big che saluta il suo club a parametro zero quest’estate. Lionel Messi e Sergio Ramos hanno infatti già lasciato il Paris Saint-Germain, Milan Skriniar è pronto ad andare via dall’Inter e ora anche Zlatan Ibrahimovic darà l’addio al Milan.