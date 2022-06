Real: Marcelo verso la Turchia

11-06-2022 22:31

Marcelo sta per lasciare il Real Madrid dopo 15 anni di successi, tra i quali sei Liga, cinque Champions League e quattro Mondiali per Club. Il suo futuro sarà però ancora in Europa: secondo quanto riporta Marca, sulle tracce del terzino verdeoro ci sarebbero alcuni club turchi, pronti a presentare offerte importanti.

L’obiettivo di Marcelo è continuare a giocare in Champions League, e il giocatore prediligerebbe le offerte delle grandi di Superlig rispetto a quelle di Emirati Arabi e Qatar.

