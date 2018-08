Real, Modric è sparito: Inter pronta ad esultare

Altra giornata di passione per Luka Modric e i tifosi dell'Inter, forse l'ultima. La telenovela del più grande affare in questa ultima parte di calciomercato giungerà infatti al termine nelle prossime ore, in un modo o nell'altro.

Ad alimentare le speranze dei sostenitori nerazzurri, nonostante il muro del Real Madrid, sono anche gli indizi social. I blancos hanno cambiato giovedì l'immagine di copertina degli account Facebook e Twitter: cinque giocatori, cinque campioni con la maglia del club su sfondo bianco.

Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo e Toni Kroos: Luka Modric, il giocatore migliore del Mondiale, non c'è. Basta questo a scatenare i tifosi interisti, che non vedono l'ora di abbracciare il croato a Milano.

Il presidente del Real Florentino Perez giovedì ha fatto saltare l'atteso faccia a faccia con il giocatore, il summit è rinviato a oggi. Intanto i contratti tra l'entourage del calciatore e le due squadre sono continui: prima del fatidico incontro, in cui Modric chiederà la cessione (indiscrezione confermata da un media vicinissimo ai madridisti, Radio Onda Cero) i rappresentanti del giocatore e il braccio destro del presidente Sanchez si riuniranno per mettere sul tavolo le proposte.

L'Inter è pronta a presentare un'offerta di prestito da 15 milioni di euro più diritto di riscatto a 35 milioni di euro, una formula che però lascia molto freddo il club spagnolo. Al giocatore un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, più la promessa di due stagioni nella Chinese Super League, nel club di proprietà di Suning.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 10-08-2018 09:25