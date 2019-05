Real, non c'è spazio per James Rodriguez

Il futuro di James Rodriguez è avvolto nel mistero. Il colombiano, come riportato da Marca, non tornerà a giocare con il Bayern Monaco ma non farà parte neppure della rosa del Real Madrid della prossima stagione. Zidane pare essere stato chiaro, confermando di non voler puntare su James Rodriguez.

Il 27enne centrocampista offensivo sembra destinato a trovarsi una nuova sistemazione, anche se vorrebbe restare in blanco. James Rodriguez è stato accostato, più volte, anche alla Juventus. Dipenderà dal prezzo che farà il Real Madrid.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 07:18