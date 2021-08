Rebellin valuta un altro anno tra i pro’: “C’è ancora tempo per pensarci”

Davide Rebellin potrebbe allungare di un altro anno la sua infinita carriera tra i professionisti. In occasione del suo 50° compleanno, l’esperto portacolori della WorkService ha infatti rivelato come non abbia ancora deciso che indirizzo dare al proprio futuro.

“Sicuramente continuerò a pedalare perché mi piace e non ho intenzione di smettere: resta da vedere se lo farò ancora da professionista oppure da semplice appassionato” ha spiegato Rebellin ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Mi sono concesso del tempo fino a settembre per correre serenamente le gare di fine stagione che più mi piacciono e poi scegliere se accontentarmi di aver gareggiato fino ai 50 anni o se continuare ancora. C’è ancora un po’ di tempo per pensarci e per parlarne con la società che quest’anno mi ha consentito di tornare a correre in Italia”.

Il classe 1971, fratturatosi il bacino alla Settimana Coppi e Bartali, vanta in stagione come miglior piazzamento un 9° posto nella prima tappa del Sibiu Tour, breve corsa a tappe disputatasi in Romania a inizio luglio.

OMNISPORT | 09-08-2021 16:42