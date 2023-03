Record Shiffrin, il battuto Stenmark le rende omaggio

Lo svedese: "Quando la vidi ai Mondiali 2019 dissi che la credevo capace di battere il record di Lindsey Vonn e il mio, ma anche di arrivare a quota 100".

11-03-2023 18:39

Ingemar Stenmark, in un’intervista concessa a L’Equipe, ha reso omaggio alla Shiffrin dopo che l’americana ha battuto il suo record in Coppa del Mondo: “Mikaela è fantastica, è una sciatrice eccezionale, che merita di battere tutti i record, anche il mio. Ha una tecnica perfetta e non ha bisogno di essere al 100% per vincere, al contrario delle rivali. Quando la vidi ai Mondiali 2019, in Svezia, dissi che la credevo capace di battere il record di Lindsey Vonn (82 vittorie in Coppa del Mondo) e il mio (86 successi) ma anche di arrivare a quota 100“, ha dichiarato Stenmark.

Per Stenmark, la Shiffrin ha una grande qualità: “Mentalmente è molto forte. E dato che ha fatto questo famoso record, non avrà più questa pressione addosso. magari finalmente le parleranno anche d’altro. Si è ripresa in modo superbo, psicologicamente e atleticamente. Penso che sia molto ben circondata. E deve essergli stato di grande aiuto anche il fidanzato Aleksander Aamodt Kilde, che conosce benissimo il mondo dello sci“.