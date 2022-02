Red Bull, Marko: “Il peso è l’unico problema della RB18”

28-02-2022 14:03

Dopo la prima sessione di test invernali, disputatisi a barcellona, durante la scorsa settimana, non ci sono stati grandi problemi per le nuove monoposto. L’affidabilità sembra buona, anche se al momento c’è ancora qualcosa che preoccupa i vari meccanici e ingegneri, ovvero il peso delle vetture.

Uno di questi è Helmut Marko della Red Bull che ha ammesso come i meccanici stiano cercando la silhouette migliore della monoposto per ovviare a questo piccolo sovrappeso.

Ricordiamo infatti che le nuove auto sono più pesanti, e non è un caso che la FIA abbia alzato a 795 kg il peso minimo regolamentare delle monoposto 2022.

Scherzando sulla questione, Helmut Marko, super consulente della Red Bull, ha ammesso che la RB18 dovrebbe “dimagrire” un po’: “L’unico problema che abbiamo riscontrato è il peso della vettura, ma è un problema per ora comunque a tutte le squadre – le parole del manager austriaco a Motorsport-Magazin.com – Per fortuna il peso minimo è stato alzato, ma prima della gara dobbiamo ancora lavorare in tal senso. Vediamo se la FIA alzerà ancora il peso minimo di un po’, tutte le squadre eccetto una stanno riscontrando questo problema”.

