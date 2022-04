Red Bull, Perez sfida i tifosi della Ferrari a Imola

23-04-2022 21:44

Queste le parole del messicano della Red Bull Sergio Perez che sfida apertamente i tifosi della Ferrari dopo il terzo posto nella Sprint Race di Imola vinta dal suo compagno di squadra e campione del mondo in carica Max Verstappen.

“Avevo bisogno di ridurre al minimo i danni causati dalle qualifiche di ieri. Abbiamo lottato molto contro le bandiere rosse, quindi non abbiamo messo insieme un giro quando contava. Ma oggi siamo riusciti a recuperare e penso che siamo in un’ottima posizione per la lotta di domani. L’ideale è fare una doppietta, sarebbe fantastico per noi ma probabilmente non per i tifosi, ma ci proveremo!”

