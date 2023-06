RedBird, futuro in F1 con la Alpine

Secondo i rumors di bloomberg.com l’annuncio sarà dato la prossima settimana

23-06-2023 16:11

RedBird è pronta ad espandersi anche in Formula 1. Secondo quanto riporta bloomberg.com, Gerry Cardinale è in trattativa con la scuderia Alpine, in orbita Renault, per entrare come socio di minoranza. L’annuncio potrebbe essere dato già lunedì 26 giugno, in occasione di un evento di Alpine a Enstone (Regno Unito). Ancora, comunque, non vi sarebbe nulla di scritto. RedBird in questo modo entrerebbe nel mondo dei motori, dopo essere già presente nel calcio, nel baseball, nell’hockey su ghiaccio e nel football americano.