Reggina: colpo Cortinovis a centrocampo

La Reggina piazza un nuovo importante colpo di mercato. Si aspettava solo l’ufficialità per l’arrivo di Alessandro Cortinovis a Reggio Calabria, dopo l’anticipazione di Aglietti in conferenza stampa, ufficialità confermata negli ultimi minuti dalla Reggina attraverso il proprio sito ufficiale: il gioiellino della primavera dell’Atalanta, classe 2001, arriva in prestito fino al 30 giugno 2022 e si aggregherà al resto dei compagni dopo gli impegni con la Nazionale Under 20.

Il centrocampista tenuto in forte considerazione dall’Atalanta e già nel giro delle Nazionali minori, aveva diverse offerte dalla Serie A fra le quali quelle di Venezia e Verona. Cortinovis ha invece preferito sposare il progetto della Reggina in Serie B, un attestato di stima reciproca fra le parti.

Nel comunicato ufficiale del club amaranto si legge: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento di Alessandro Cortinovis. Il centrocampista offensivo, classe 2001, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, e raggiungerà i compagni dopo gli impegni con la nazionale Under 20. Ad Alessandro un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto“.

OMNISPORT | 31-08-2021 10:53