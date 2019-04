Reina: "Il nostro campionato comincia sabato"

Il portiere del Milan Pepe Reina non si perde d'animo dopo il ko con la Juve: "Avevamo davanti una delle squadre più forti in Europa, ma quando giochi così è difficile perdere. Dobbiamo ripartire da questa gara per le ultime sette gare del campionato. Dobbiamo essere fiduciosi in noi stessi, credere ed essere più uniti di prima. Mancano sette partite, siamo in una buona posizione per la volata finale. Dobbiamo cercare di arrivare quarti, il nostro campionato deve cominciare sabato".

"Credo, e lo dico col cuore, che questa squadra sia cresciuta a livello caratteriale. Peccato per il risultato di oggi, volevamo qualcosa di positivo, ma la base sono le prestazioni. Quelle come oggi ci permetteranno di vincere tante partite", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 21:41