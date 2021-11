Milan, Renato Sanches 'chiama': "Grande club...penso sia interessato"

22-11-2021 10:31

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, Renato Sanches è tornato ad alimentare le voci di mercato riguardo al proprio futuro.

Il centrocampista di proprietà del Lille che sta ben figurando in Ligue 1 si è detto pronto a valutare le opportunità che gli verranno presentate: “Forse Milan e Arsenal sono interessati ma non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se arriva un’offerta, vedrò cosa è meglio per me”.

Il classe 1997 ha mostrato molta stima e gradimento nei confronti dell’ipotesi rossonera, ribadendo: “Il Milan? Sì, è un grande club storico. Di classe… mi piace”.

ll centrocampista lusitano, in carriera ha già vestito le maglie di Benfica, Bayern Monaco e Swansea. E il suo sogno mai celato è quello di tornare a recitare un ruolo da protagonista in un top club europeo.

OMNISPORT