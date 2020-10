Repice si scusa per gaffe su Pirlo ma è bufera su Ziliani

“Chiedo scusa ad Andrea Pirlo, non volevo dire che non ha mai vinto la Champions da giocatore, volevo solo dire che non l’ha mai vinta con la Juve, mi sono espresso male, ho fatto un paio di toppe ieri sera, sarà perché sono vecchio ma volevo tranquillizzare Ziliani sono della Roma non della Juve”. E’ uno dei due video che il radiocronista della Rai Francesco Repice ha postato su Instagram per chiarire le gaffe fatte ieri durante Dinamo Kiev-Juventus ma anche per replicare alle critiche di Paolo Ziliani, che lo aveva tacciato di essere juventino.

Repice aveva parlato di zero Champions per Pirlo

Nel parlare di Pirlo Repice infatti aveva detto: “esordio per lui in quella Champions che non aveva mai vinto da giocatore”, quanto basta per scatenare l’ironia degli utenti, la rabbia dei milanisti e l’indignazione del solito Paolo Ziliani.

Ziliani ipotizza azzeramento passato di Pirlo

Su twitter Ziliani si è scatenato sul tema: “È una gaffe tremenda quella di Francesco Repice di Radio Rai che ha parlato di Pirlo che “non ha mai vinto la Champions da giocatore”. Ma non mi sorprende. Da quando Pirlo naviga nel mare juventino l’ordine è: azzerare completamente il suo passato al Milan. Ossia il suo passato”.

Poi ha aggiunto: “Ma la cosa più incredibile, in questa surreale opera di cancellazione del passato di Pirlo (onde tutelarne la juventinità) è la sua tacita approvazione. Nel palmares Sky mette la finale giocata con la Juventus (persa), ignora le due vinte col Milan e niente, a lui va bene così”.

Zampini parla di fake news per Repice

Si inserisce nel dibattito anche Massimo Zampini che twitta sdegnato: “La disperazione dei soliti noti che per decenni ci hanno raccontato il calcio su canali nazionali e si sono definitivamente rivelati su Twitter, utilizzato per sparare una fake news al giorno e dare dello juventino perfino a Repice. Nove anni sono davvero troppo lunghi”.

SPORTEVAI | 21-10-2020 12:22