Retroscena su Marotta: Troppe delusioni, vuol cambiare squadra

E’ stato in prima fila – anche se in silenzio – sin dal primo giorno nella battaglia sui tempi e i modi della ripartenza del calcio. Sta lavorando da tempo dietro le quinte sul mercato ed è riuscito a chiudere l’operazione Icardi in maniera indolore. Sta pensando ai rinnovi più urgenti, a contrastare il Barcellona nell’assalto a Lautaro ma contestualmente anche al piano-B se l’argentino dovesse andare via ma ora è stanco. Beppe Marotta sapeva che andando all’Inter avrebbe incontrato non pochi problemi, dallo spogliatoio bizzoso all’ambiente in generale ma sarebbe quasi pentito della sua scelta.

Per il Messaggero Marotta rimpiange di aver lasciato la Juve

Lo scrive il Messaggero in un trafiletto ricco di indiscrezioni, dove si legge che Marotta nerazzurro non trova respiro. Un bombardamento continuo. Non vive certo gli stessi giorni tranquilli che viveva alla Juve, che starebbe rimpiangendo.

Tutte le guerre combattute da Marotta

Schierato da subito in prima linea, in questo lockdown ha dovuto combattere ogni tipo di guerra. Prima quella per non ripartire. L’ha fatto in maniera silenziosa senza mai alzare polveroni in pubblico. Non è nel suo stile. Ha contestato i tempi stretti della ripresa con la Coppa Italia. Prima l’ha fatto con il presidente Dal Pino che però si è rifiutato di tornare dal governo. Toni accesi. Si è andati a votazione.

Marotta deluso per aver perso lo scontro sulla Coppa Italia

Marotta voleva spostare la data della finale di Coppa Italia (si giocherà il 17 giugno) su pressione di Conte. Ha indicato la data del 2 agosto. Era sicuro di vincere. Niente da fare. Nemmeno l’appoggio del Milan è servito. E così, come raccontano i ben informati, si è sfogato in una lunga telefonata notturna con il presidente Gravina.

E’ di Zhang l’idea di schierare la Primavera in Coppa

Queste battaglie perse hanno un po’ infastidito Zhang (sua l’idea di mandare la Primavera). L’ad – si legge sul Messaggero – è al limite e starebbe pensando addirittura di cambiare squadra.

SPORTEVAI | 31-05-2020 08:29