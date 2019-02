Rey Mysterio, commovente saluto a Eddie Guerrero

Rey Mysterio ha visitato la tomba del suo collega e amico Eddie Guerrero per la prima volta dalla morte di Latino Heat, avvenuta in quel tragico 13 novembre 2005, quando fu trovato senza vita nella sua stanza d'albergo di Minneapolis. Oscar Gutiérrez, questo il vero nome del wrestler famoso per la caratteristica maschera e per le acrobazie sul ring, non aveva mai trovato la forza di visitare il luogo della sepoltura del suo 'hermano'.

Fino a questo lunedì, in cui approfittando della Royal Rumble tenutasi nella vicina Phoenix, si è recato a Scottsdale in Arizona dove al Green Acres Mortuary and Cemetery riposa l'indimenticato campione del mondo. A riportare la notizia worldwrestling.it.

"Ho sempre trovato difficoltà nel mio desiderio di venire a trovare Eddie, e mi sono ritrovato vigliaccamente a rifiutarmi di farlo a causa del dolore e dei ricordi che si sono accumulati da quel giorno – ha confessato su Instagram l'atleta mascherato -.Finalmente questo lunedì, dopo tredici anni, ho trovato il coraggio di visitarlo e avere un momento faccia a faccia con lui… ed è successo esattamente quello che temevo sarebbe successo. I ricordi di quel giorno mi balenavano nel cervello, ma la sua presenza è stata molto più potente e mi ha permesso di gestire le emozioni e mantenere il mio contegno"

"Dopo la mia conversazione e la connessione che ho trovato con lui, me ne sono andato con un profondo sorriso interiore e mi sono sentito l'animo tranquillo e in pace! Eddie è stato di enorme ispirazione, non solo per me ma per moltissime persone e continuerà ad esserlo. Quel giorno ho visto con i miei occhi che i wrestler del futuro, quelli che mai hanno avuto l'occasione di conoscerlo, si sono presi il tempo necessario per fermarsi e tributargli il giusto rispetto. Avrebbero tanto voluto avere l'onore e il privilegio di conoscerlo e stargli vicino, come molti di noi hanno fatto. Mi manchi davvero tanto", ha aggiunto l'ex Tag Team partner di Eddie a corredo della foto davanti alla tomba del suo amico.

SPORTAL.IT | 02-02-2019 16:05