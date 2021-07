Reyer Venezia, le prime parole di Jeff Brooks

Jeff Brooks si presenta ai tifosi della Reyer Venezia: “Negli ultimi anni la Reyer ha dimostrato di essere un top Club, una società che da quando è tornata in Serie A ha vinto tanti trofei, formato giocatori importanti e lavorato sempre bene”, le parole dell’ex Olimpia.

“Sono davvero felice e grato di poter continuare la mia carriera in un Club ambizioso, in questi anni ho avuto modo di parlare della Reyer con tanti compagni e amici e non ho mai sentito qualcosa di negativo riguardo al Club, è una cosa rara. Sono invece a conoscenza di quanto la società metta i giocatori nella miglior condizione possibile per rendere bene e di quanto l’ambiente sia familiare”.

OMNISPORT | 01-07-2021 11:57