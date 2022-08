Reyer Venezia, Willis e Parks si presentano

31-08-2022 10:55

Sono indubbiamente colpi di un certo qual peso gli ingaggi di Derek Willis e Jordan Parks per la Reyer Venezia, società che, anche grazie alla determinazione dei propri USA, vuole tornare a lottare per obiettivi nobili sia in Italia che in Europa.

“Le mie ambizioni coincidono con quelle del club e il fatto di poter competere ad alto livello nelle varie competizioni nazionali e in EuroCup è stato un elemento fondamentale per la mia scelta di venire qui alla Reyer” ha detto Willis al Corriere del Veneto.

“Sarebbe bello poter dare a Venezia l’opportunità di giocare in Eurolega. Ho scelto la Reyer soprattutto per il talento del gruppo, è una squadra con tanti giocatori forti e con la mia agenzia, prima di venire, ho cercato di conoscerli meglio perché ho bisogno di essere circondato da compagni che siano motivati, che vogliono vincere e fare qualcosa di speciale. Adesso abbiamo iniziato da poco, stiamo sviluppando la chimica ma le cose stanno già andando molto bene”.

Mosso dalla stessa ambizione è apparso anche Jordan Parks, giocatore che, dopo l’ultima stagione alla Gevi Napoli, farà di tutto per aiutare la Reyer in tutte le competizioni.

“Venezia è un posto dove avrei sempre voluto essere per la mia carriera. Il fatto di poter disputare le coppe mi rende entusiasta. Questo è un posto dove posso migliorare in tanti aspetti. Qui alla Reyer trovo obiettivi che sono gli stessi miei: un club che vuole essere ai più alti livelli. Amo le sfide e

voglio vincere”.