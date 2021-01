Reynolds-Benevento, Foggia: "Ci piace, capiremo se ci sono le condizioni"

Bryan Reynolds, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo all’approdo in Serie A. Il terzino destro americano dovrebbe giocare con il Benevento fino alla fine della stagione, per poi diventare un calciatore della Juventus.

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, ai microfoni di Sportitalia, non ha nascosto l’interesse della società campana: “Il giocatore? Ci piace. Stiamo cercando di capire se ci siano le condizioni per portarlo a Benevento. È un colpo per questa stagione perché la Serie A è durissima. Mancano 19 punti da qui alla fine per poter dire di aver fatto un’ottima stagione. Tutto quello che può offrire il mercato per migliorare la rosa attuale e futura è importante”.

