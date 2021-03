”I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio futuro. A oggi la mia priorità è la Fiorentina”. Così ha parlato Franck Ribery ai canali tedeschi di Sky riguardo alle voci che riguardano il suo futuro: il francese è in scadenza di contratto in questa stagione e, oltre che al Monza, non si esclude un suo ritorno in Bundesliga.

OMNISPORT | 18-03-2021 19:59