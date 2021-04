Ricciardo: "A Imola non puoi sbagliare"

Il pilota della McLaren Daniel Ricciardo aspetta con trepidazione il Gran Premio di Imola: “È un tracciato iconico, uno di quelli ‘vecchia scuola’, con un layout veloce e scorrevole che consente poco spazio agli errori. Sono davvero entusiasta di tornare lì dopo la gara dello scorso anno dove sono andato a podio. Ho sicuramente intenzione di portare l’esperienza dell’anno scorso per aiutare la squadra questo fine settimana e lottare per questo tipo di risultato”.

“Non vedo l’ora di tornare in macchina dopo un inizio positivo in Bahrain. Abbiamo ottenuto un buon risultato nel mio debutto per McLaren. Sono stato un po’ sfortunato con i danni che abbiamo trovato sulla macchina dopo la gara. Ci sono ancora alcune cose da imparare e con cui fare i conti, il che richiede un po’ di tempo. Ma sono fiducioso, abbiamo potenziale e prestazioni davanti a noi. Abbiamo lavorato duramente in fabbrica per capire come proseguire su questo ritmo. Mi aspettavo che ci volesse qualche gara per sentirmi a mio agio in macchina, ma già ora mi sento bene, certamente meglio rispetto agli esordi che ho affrontato con altre vetture”.

