Ricciardo: in arrivo offerte dalla NASCAR

28-09-2022 22:42

Daniel Ricciardo nel mirino di un team di Nascar: secondo quanto riporta The Herald Sun il pilota australiano, che al termine della stagione lascerà con un anno di anticipo la McLaren, sarebbe stato contattato dal proprietario del Trackhouse Racing Project 91, Justin Marks, per un possibile futuro nel campionato nordamericano dopo il possibile addio al circus.

Ricciardo deciderà nelle prossime settimane il suo futuro: se non troverà un volante competitivo in F1, potrebbe davvero tentare l’avventura negli Stati Uniti, dove ritroverebbe come compagno di squadra l’ex F1 Kimi Raikkonen.