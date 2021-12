Richard Gasquet preoccupato per il tennis francese

17-12-2021 13:07

Parla con grande onestà e senza troppi fronzoli Richard Gasquet, esponente di un tennis francese che sta attraversando un momento per nulla felice in termini di risultati raccolti.

“È stato un anno molto brutto, davvero triste che nessun francese abbia raggiunto gli Ottavi di finale in tornei dello Slam” ha ammesso il nativo di Beziers ai microfoni dell’Equipe.

“Purtroppo nel circuito ci siamo io, Gael Monfils, Tsonga e Gilles Simon e ormai la gente dovrebbe capire che deve aspettarsi di meno da noi”.

Le attese quindi, secondo Gasquet, non possono essere pari a quelle del passato dove la Francia poteva contare su esponenti di livello superiore.

“Nelle ere precedenti e nella nostra abbiamo avuto vari ragazzi nella Top Ten. Il prossimo anno è molto importante per i giovani tennisti francesi e spero che qualcuno possa lottare per entrare tra i primi dieci al mondo. Questa situazione è davvero preoccupante per noi e per tutto il tennis francese” ha dichiarato piuttosto affranto il classe 1986, pronto dal canto suo a buttarsi con grande entusiasmo in una nuova stagione.

“Parto il prossimo 27 dicembre, manca davvero poco. Sono contento di poter giocare di nuovo, non so ormai quando sarà la data del mio ritiro e quindi sono contento di andare in Australia. Sono riuscito a restare tra i primi 100 nel 2021, spero di fare lo stesso anche nel 2022. Finché posso giocare ed essere competitivo, è bello continuare” ha concluso Gasquet.

