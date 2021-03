"Ricordando Pjanic", scoppia il putiferio su Juve e arbitro

Polemiche e veleni per la direzione di gara di Juventus-Spezia. Il largo successo dei bianconeri, maturato nella ripresa, non ha spazzato via i dubbi per un paio di decisioni controverse di arbitro e Var. Nel mirino, in particolare, la mancata espulsione di Frabotta in avvio di gara – si era appena al 7′ – e la convalida del gol di Morata, con Bernardeschi in sospetta posizione di fuorigioco.

Frabotta e il “tributo” a Pjanic

Per qualcuno l’intervento scomposto e pericoloso di Frabotta su Vignali è una sorta di “tributo” a Pjanic, ricordando in modo impressionante l’entrataccia del bosniaco su Rafinha nell’ormai indimenticabile Inter-Juventus dell’aprile 2018, recentemente rievocato – con tanto di “mea culpa” – dall’arbitro Orsato. “Quindi questa non è espulsione. Mò me lo segno. Per la serie: Ricordando Pjanic”, scrive con amara ironia il giornalista Paolo Ziliani.

Che fine ha fatto il fermo immagine?

Dubbi anche sul gol che sblocca la partita, convalidato da Sacchi su input della sala Var dopo una lunghissima analisi. Ziliani avanza altri dubbi: “Inutile dire che dopo due minuti di sospensione, viene convalidato il gol di Morata senza che venga mostrato il fermo immagine che dimostri la regolarità della posizione di Bernardeschi. Una specialità del campionato col verme”. E ancora: “Al minuto 74, cioè 12’ dopo il gol di Morata, la regia Sky mostra il fermo immagine del fuorigioco-non fuorigioco di Bernardeschi. Domanda: poichè si presume che le immagini non vengano trattate, perchè non subito, prima dei replay come fa tutto il mondo?”.

Aiutini alla Juve? Polemica social

“Su Frabotta l’arbitro era troppo vicino”, ironizza un utente riprendendo le parole di Orsato. “Tonali contro il Benevento fu espulso dopo revisione VAR per una cosa simile”, ricorda un altro fan. Proteste accese anche per il gol di Morata: “Ci vogliono due dirigenti, uno per squadra, in sala VAR. Purtroppo degli arbitri non ci si può fidare”, la proposta. “Ma perché non fanno come in Inghilterra, dove si vede la regia tracciare le linee del fuorigioco?”, la domanda. ”

SPORTEVAI | 03-03-2021 08:56