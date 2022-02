Riecco Filippo Ganna: subito vincente in Francia

06-02-2022 18:01

Filippo Ganna non sbaglia nella prima cronometro del 2022. Il campione del mondo ha conquistato la tappa conclusiva dell’Etoile de Bessèges, una prova contro il tempo di 11,1 km da Alès ad Alès. Nonostante il percorso breve e caratterizzato da una salita nella parte conclusiva, il campione della Ineos ha fatto sua la frazione con il tempo di 15’32″860.

Per Ganna è la diciassettesima vittoria in carriera, la terza nell’Etoile de Besseges dopo i due successi dell’anno scorso. L’azzurro ha precedeuto Mads Pedersen (Trek-Segafredo), staccato di 6 secondi, e il francese Benjamin Thomas (Cofidis), che ha chiuso in testa la classifica generale davanti ad Alberto Bettiol, sesto oggi.

OMNISPORT