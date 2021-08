Rimonta Inter: i tifosi scaricano un mito e ne trovano altri due

Dopo una prima parte di gara in sofferenza, l’Inter rimette le cose a posto nella ripresa e fa sua la sfida sul campo del Verona. Tre a uno il punteggio in favore dei nerazzurri, con Lautaro a impattare il gol di Ilic e Correa nel finale a risolvere la partita per i nerazzurri. Sono proprio l’ex laziale e il tecnico, che ha azzeccato il cambio al momento giusto, i due nuovi “miti” dei tifosi. Un altro, Handanovic, è invece ormai decaduto dopo l’incredibile papera in avvio.

Primo tempo: tutti contro Handanovic (e Brozovic)

Dopo il primo tempo sul banco degli imputati finisce Handanovic per il clamoroso errore in coabitazione con Brozovic che spiana la strada al vantaggio del Verona. “Portiere sempre uguale, il solito….come lo scorso anno…ma quando cavolo va via?”, chiede un tifoso deluso. “Ma che prende Handanovic la camomilla? Svegliatelo, a lui ci vuole il caffè ma tanto per tenerlo sveglio”, l’amara considerazione di un altro fan. “Pessimi. Ci sono quattro giorni per trovare un portiere”, è l’appello di un supporter. Anche il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin sbotta: “Proverei a giocare in dieci. Forse è meglio”. Ma ce n’è anche per Brozovic: “Vendiamolo e prendiamo Insigne al suo posto, non se ne può più”, è un suggerimento a Marotta di un altro utente.

Secondo tempo: Inzaghi dalle critiche all’esaltazione

Nella ripresa bastano due minuti a Lautaro per rimettere in piedi il risultato, ma a finire nel mirino è la gestione della gara da parte di Simone Inzaghi. “E questo sarebbe un allenatore? Per mezz’ora il pallino del gioco ha continuato ad averlo il Verona. Ma dove andiamo?”, scrive esasperato un fan. “Sarà un anno da lacrime e sangue. L’avevo detto anche dopo il Genoa, che è 0, già la partita di questa sera ci poteva dire qualcosa in più e ce l’ha detto, al di là del risultato”, un altro parere negativo. “Cambia sempre e solo i calciatori ammoniti, roba da calcio anni 70”, l’ennesimo commento pungente. Ma dopo il gol dell’1-2 realizzato proprio da Correa i giudizi cambiano. “L’ha vinta coi cambi”, scrive un tifoso. “Ma allora le sa leggere le partite”, un’altra considerazione graffiante. E dopo il terzo gol allo scadere è pioggia di elogi per il Tucu: “Un grande acquisto, un giocatore da Inter“. E ancora: “Un campione vero”.

