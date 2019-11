Rimonta Juve: l'urlo del web è sempre lo stesso

L’ennesima vittoria in rimonta della Juventus tiene i bianconeri in vetta al campionato a distanza di sicurezza dall’Inter impegnata sul campo del Torino. Ma a tenere banco dopo il successo per 3-1 sul campo dell’Atalanta è ancora una volta la direzione arbitrale di Rocchi.

Sono stati davvero tanti gli episodi nell’area di rigore bianconera. Due di questi proprio nel finale a cavallo della doppietta di Higuain che ha ribaltato il risultato. Davvero veementi le proteste dell’Atalanta, dei suoi tifosi e di Gasperini in panchina a cui si uniscono le lamentele sui social delle squadre antiJuve.

Dopo il rigore concesso per fallo di mano di Khedira e sbagliato da Barrow, a discutere sono state le distribuzioni dei cartellini gialli. Ma ancor di più, in occasione del 2-1 di Higuain un evidente fallo di mano di Cuadrado che ha fermato l’azione dell’Atalanta e sul cui ribaltamento di fronte ha poi permesso alla Juve di segnare. Poco dopo altro episodio dubbio con Emre Can a colpire la palla col gomito sul cross dalla destra. In entrambi i casi Rocchi non è intervenuto, nemmeno a ritroso. Per di più nel caso del mani di Cuadrado non è andato a Var e nemmeno preso in considerazione l’idea di andarci.

Ed i post e tweet non possono altro che essere polemici: “Una combo vergognosa che ricorda i bei tempi di Moggi. Gol segnato da uno che andava espulso e assist di uno che ad inizio azione la tocca di mano”; “Tutto il mondo vede tranne gli arbitri”; “No ma tranquilli, continuate a fare un campionato con le regole vostre mi raccomando…”; “Ci sono degli episodi che oggettivamente fanno passare la voglia di seguire il campionato”; “I fuoriclasse della Juve Rocchi Doveri e Irrati che http://schifo.il calcio Italiano vomitevole”.

I commenti su Rocchi sono tra l’ironia e la rabbia: “D’altronde è quando conta davvero che avere il fuoriclasse fa la differenza. E c’è un’intera carriera alle spalle a dimostrare che non è un caso. Grandissimo Rocchi, numero uno”; “Su Sky parlano di “due fuoriclasse che ti permettono di portare a casa la partita”. Spero di riferiscano a #Rocchi e #Irrati”;

E poi c’è chi l’ha messa sul ridere: “Ma che hanno nelle mani i giocatori della Juve che attira così tanto la palla?” scrive qualcuno mentre la pagina di Unfairplay sempre irriverente scrive: “Szczesny è il giocatore della Juventus che ha toccato meno palloni di mano”.

SPORTEVAI | 23-11-2019 17:14