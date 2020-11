Rimonta Sampdoria, ma non basta: 2-2 contro il Torino

Torino e Sampdoria si dividono la posta in gioco, con l’iniziale vantaggio dei padroni di casa ed un secondo tempo spettacolare, fatto della rimonta blucerchiata e del pareggio finale di Meité. A segno le due stelle delle squadre, Belotti e Quagliarella.

Il primo dei due posticipi della Seire A comincia a senso unico: il Torino di Giampaolo esprime un bel gioco, trova Belotti e Zaza con regolarità, pressa la Sampdoria e soffoca ogni azione blucerchiata. Prima un gol annullato a Belotti, ma per il Gallo è solo una prova generale prima del vero gol, che arriva al 25′ dopo una splendida azione di Singo. Il terzino destro del Toro è un’autentica sorpresa del nostro campionato fino a questo momento.

Ma nel secondo tempo cambia tutto radicalmente. Ed il merito di chi è? Claudio Ranieri. Il tecnico manda in campo la sua squadra nella ripresa con ben quattro cambi dopo l’intervallo. In campo adesso ci sono Tonelli, Silva, Damsgaard e Gabbiadini. Pronti via e nel secondo tempo la squadra di Ranieri trova subìto il gol del pareggio con una percussione centrale di Candreva,

Poco dopo ci pensa il solito, infinito Quagliarella: lancio di Candreva e conclusione al volo dell’attaccante blucerchiato, che infila Sirigu e non esulta per il suo trascorso proprio al Torino.

Ma è una partita che cambia continuamente, senza un padrone preciso. Dopo la seconda sberla, il Toro si rialza e ricontinua a macinare gioco come nella prima frazione. Aiutano la manvora offensiva gli ingressi di Verdi e Murru, ma il gol del pareggio arriva su calcio piazzato: corner di Versi e capocciata precisa e potente di Meité (uno dei migliori in campo).

I minuti finali sono spettacolari, fisici e nervosi. Entrambe le squadre vogliono vincere e portare a casa i tre punti, ma alla fine arriva un pareggio, forse giusto per quanto visto in campo.

