Rinforzo speciale per il Napoli, i tifosi ora ci credono

Sono giorni di tensione e amarezza per i tifosi del Napoli. La speranza di vedersi restituire il punto di penalizzazione e di poter finalmente giocare la partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus si è scontrata martedì scorso con il muro di gomma della Corte Sportiva d’Appello federale che, con una sentenza improntata a inusitata durezza, ha fermamente condannato l’atteggiamento, nei giorni precedenti alla gara, del club di De Laurentiis.

“Neanche nei processi di mafia”

Una sentenza che ha stupito persino Catello Maresca, sostituto procuratore presso la DDA e presso la Procura di Napoli: “In 22 anni di professione non ho mai letto una sentenza così violenta come questa. Neanche nei processi di criminalità organizzata. Ne ho lette tante, ma una violenza del genere non l’ho mai riscontrata, neppure nei processi di mafia”, ha detto il magistrato al Corriere dello Sport.

Rinforzo in arrivo

In vista del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, il Napoli sta definendo una nuova mossa: dal momento che in quell’occasione il giudizio non sarà più di pertinenza dei giudici sportivi della Federcalcio, ma di giudici ordinari, De Laurentiis si sarebbe convinto di affiancare all’avvocato Grassani un altro legale. Il Corriere del Mezzogiorno scrive a riguardo: “Il Napoli sta pensando di rinforzare il pool legale per questa battaglia, affiancando all’avvocato Grassani un profilo diverso, magari un amministrativista considerando la complessità di questo grado di giustizia e l’ipotesi che poi si possa andare anche al Tar in caso di esito negativo”.

Ricorso Napoli, il parere dei tifosi

“Che io ricordi, Grassani ha vinto una sola causa da quando difende gli interessi del Napoli: quella per il caso Gianello. Ma l’ha vinta per meriti non suoi, solo perché l’avvocato difensore di Gianello (e non del Napoli) era Chiacchio“, scrive Pasquale sui social. “Il Napoli cambia avvocato? Ora comincio a credere sul serio che possa vincere il ricorso“, è l’auspicio di Manuela. Anche Ciro ci crede: “Al di là del legale, la speranza è che adesso il giudizio sia affidato a giudici esterni. Secondo voi in una causa Napoli vs Figc, i giudici Figc a chi possono dar ragione?”.

SPORTEVAI | 13-11-2020 10:40