Rinnovo Immobile, parla l'agente: "Ciro ha sempre segnato"

Ormai ci siamo. Lazio e Immobile stanno per giurarsi federltà per i prossimi 4 anni, definendo un accordo fino al 2025. Rinnovo che, vista l’età dell’attaccante (è un classe 1991) sarebbe praticamente a vita.

Della carriera del suo assistito ha parlato Marco Sommella, agente di Ciro Immobile:

“Con sacrificio, impegno e passione Immobile è riuscito ad arrivare in alto. La gente si dimentica il passato, ma Ciro ha sempre segnato: dalle giovanili fino ai record in Serie B. Dispiace che non abbia potuto ancora festeggiare i traguardi con i tifosi:stanno aspettando che riaprano gli stadi per dargli la Scarpa d’oro”.

OMNISPORT | 30-12-2020 10:34