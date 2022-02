Rio Open, Berrettini: "Felice, sono mezzo brasiliano"

14-02-2022 21:47

In vista del Rio Open, Berrettini ha parlato del suo rapporto col Brasile: “Mia nonna, la madre di mia madre, è brasiliana, ma vive in Italia da 60 anni. È nata a Rio, è cresciuta qui e ha conosciuto mio nonno in Italia quando ci è andata da turista. Si sono innamorati. Si sente molto brasiliana e fin da piccola mi raccontava cose del Brasile e di come questa storia abbia un grande significato per lei e anche per me”.

“Mi hanno parlato in portoghese fino a quando avevo circa 3 anni – ha continuato Berrettini -, quindi capisco la lingua e soprattutto la parola saudade, perché mi manca molto la mia famiglia. Sono venuto in Brasile per la prima volta quando avevo circa 10 mesi, ma è la prima volta che suonerò al Rio Open e farò questo tour”.

