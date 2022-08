Riot Games Summer Rumble: $ 100.000 per il nuovo twitch rivals

21-08-2022 14:07

Ritorna per il secondo anno consecutivo il Riot Games Summer Rumble, il twitch rivals sulle competizioni di casa Riot,con un montepremi di $ 100.000

Cosa sono i Twitch Rivals

I Twitch Rivals, sono una serie di tornei gestita dalla piattaforma di live streaming Twitch. Questi non sono legati ad un certo titolo in particolare, ma comprendono diversi giochi tra i popolari come League of Legends, Call of Duty, Minecraft, ecc. L’evento è quasi sempre su invito coinvolgendo i più grandi giocatori del mondo, il che garantisce un enorme afflusso di spettatori agli eventi. In questo caso twitch ha annunciato il ritorno della Riot Games Summer Rumble, Il torneo online, che si svolgerà dal 22 al 24 agosto, e che riunirà 10 squadre di soli creators che si sfideranno per un montepremi di $ 100.000 (~ £ 83.000). I team avranno sede in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e si sfideranno in tre titoli: VALORANT, League of Legends e Teamfight Tactics (TFT).

Come si svolgerà il Riot games Summer Rumble

Le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Twitch Rivals, con i capitani delle squadre anche in streaming dai loro account. Una volta che l’evento si concluderà il terzo giorno, la squadra con il maggior numero di “Punti Rumble” sarà incoronata Campione Summer Rumble 2022. Twitch ha anche rivelato che i fan che si sintonizzano sull’evento avranno la possibilità di vincere un’icona dell’evocatore di League of Legends o un VALORANT Gun Buddy come premio per la visione. Questo sottolinea ancora una volta come questa tipologia di eventi siano organizzati in primis per la community.

La collaborazione pluriannuale tra Riot e Twitch

Riot Games e Twitch collaborano dal 2012, con quest’ultimo che funge da partner di trasmissione per vari eventi di League of Legends. Altri partner che sono stati specificamente legati a Twitch Rivals includono l’exchange di criptovalute Crypto.com, Pizza Hut, la compagnia di assicurazioni State Farm e la compagnia di ciambelle Dunkin‘. Negli ultimi 10 anni, la partnership tra Riot e Twitch si è evoluta al punto da pianificare eventi co-organizzati. Ciò include la prima edizione della Summer Rumble e il primo torneo Teamfight Tactics.