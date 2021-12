Best of Twitch 2021: calcio, politica e tanto altro

Gennaio 2021:, il secondo streamer più guardato dia livello mondiale, ha battuto il record italiano di spettatori durante una live, con 159.171 persone collegate contemporaneamente durante lo stream in occasione dell’evento più importante di Fifa 21 , l’uscita del team of the year.

Febbraio 2021: In occasione del Festival di Sanremo , per la prima volta in assoluto Amazon Music ha organizzato un pre-show sul proprio canale Twitch condotto dal giudice di X Factor Manuelito e da Kurolily, uno dei volti femminili più apprezzato di tutta Twitch Italia.

Marzo 2021: Come non menzionare il primo storico approdo di una figura politica all’interno di Twitch. Il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, ha infatti lanciato il proprio canale. Ospiti tra gli altri Riccardo “Reynor” Romiti, Giorgio “Power” Calandrelli, Paolo “Cannone” Marcucci. All’interno delle dirette il ministro ha parlato della sua passione per il gaming, ma soprattutto dell’interessamento che dovrebbe esserci da parte della classe politica verso questo mondo in continua crescita.