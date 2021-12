Neymar JR e Facebook: il talento brasiliano diventa uno streamer

20-12-2021 16:28

È stata annunciata in questi giorni un’incredibile collaborazione tra il giocatore del Paris Saint-Germain e la piattaforma di Mark Zuckerberg. Il giocatore brasiliano diventerà ufficialmente uno streamer di facebook gaming, l’area dedicata alla diretta live di videogames. Neymar Jr trasmetterà giochi in streaming esclusivamente su Facebook Gaming e condividerà contenuti video con i suoi milioni di fan.

“Sono molto felice di collaborare con Facebook Gaming”, ha detto Neymar Jr. “Il mondo dei videogames è sempre stato una delle mie più grandi passioni dopo il calcio e non vedo l’ora di divertirmi con tutti coloro che condividono questa passione.” Neymar, con i suoi oltre 254 milioni di follower su Facebook e Instagram si unisce ora alla community di content creator di Facebook Gaming. Ed è stato già annunciato che trasmetterà in diretta più volte durante ogni mese, e una volta di queste giocherà con un creatore diverso. Non è chiaro quale sarà il gioco prescelto. Il brasiliano di recente è diventato, insieme al suo compagno di squadra Lionel Messi, il nuovo ambasciatore di tutti i giochi calcistici prodotti dalla casa giapponese KONAMI, tra cui eFootball PES 2021 Season Update e eFootball PES Mobile. È nota però, la sua passione per Fortnite, con cui ha già collaborato in passato.

“Neymar Jr è una delle più grandi star dello sport al mondo e non è estraneo ai giochi o al livestream”, ha affermato William Pimenta, Strategic Partner Manager di Facebook Gaming. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Neymar Jr su Facebook Gaming, dove può connettersi con i suoi fan di tutto il mondo attraverso i videogames. Come il calcio, il mondo del gaming, unisce le persone oltre i confini e le lingue. E il nostro approccio globale per supportare i creatori è una delle cose che rende Facebook unico”.

Strategicamente importante anche il timing dell’annuncio. Il numero 10 del Psg infatti, è alle prese con un brutto infortunio. Per lui una distorsione alla caviglia che lo terrà fermo dalle 6 alle 8 settimane.

Importante acquisto dunque, per la scuderia di Zuckerberg nella lotta contro le piattaforme streaming. Facebook Gaming attualmente è seconda solo a Twitch, piattaforma di proprietà Amazon.

Nel 2022 però, sono già state annunciate importanti novità per provare a migliorare i propri numeri. Oltre alle numerose collaborazioni esclusive con i creators, il team ha recentemente lanciato il co-streaming per consentire a tutti loro di collaborare nelle loro live.



Articolo a cura di Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER