Serie A, Amazon interessata all'acquisizione di DAZN

11-12-2021 21:54

Come dascrive MilanoFinanza non è da escludere che DAZN possa cambiare proprietario. Len Blavatnik, magnate proprietario del broadcaster streaming, sta sondando le offerte per la sua azienda. E su tutte, ci sarebbe quella di Amazon, già detentore di alcune partite di Champions League con Amazon Prime Video ma che sarebbe davvero interessato a espandersi.

Già nei mesi scorsi il co-CEO di DAZN, James Rushton, aveva preannunciato che “alle giuste condizioni, nei prossimi anni potremmo guardare al mercato dei capitali pubblici o privati”. La società di Bezos starebbe vagliando l’ipotesi, ma al momento sarebbe fermato dalle difficoltà di monetizzare con lo streaming come già visto con la diatriba DAZN-TIM. Questa soluzione però permetterebbe ad Amazon di acquisire i diritti della Serie A ben prima del 2024, dato che fino a quel momento saranno proprio di DAZN.

OMNISPORT