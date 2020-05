Riparte anche la Liga: decisa la data

La Serie A sarà l'ultimo campionato tra le top leghe in Europa a ripartire dopo la lunga interruzione causata dal Coronavirus. Se infatti in Germania il torneo è già ripreso e se in Francia non riprenderà, in Italia si scenderà di nuovo in campo il 19 giugno, mentre l'Inghilterra ha fissato la data del 17 giugno e la Spagna l'11 giugno.

L'annuncio della data di ripartenza della Liga è stato fornito dal Consiglio Superiore dello Sport. Definito anche il calendario: la prima gara dopo lo stop sarà il derby tra Siviglia e Betis.

Secondo il presidente della Liga Javier Tebas c'è anche già la data per l'inizio della nuova stagione: il 12 settembre.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 20:05