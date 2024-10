Il gol da polli che non fa dormire Abate, Stellone respira con la doppietta del baby Okoro

L'undicesimo turno di Lega Pro si è aperto ieri con sei anticipi: Ternana beffata dal Rimini, poker della Vis Pesaro, vittorie per Arzignano e Pianese

L’undicesimo turno del campionato di Lega Pro si è aperto ieri sera con sei anticipi, equamente suddivisi tra girone A e girone B. Nel girone A spicca la vittoria dell’Arzignano sul campo della Pro Vercelli (0-3), equilibrio, invece, negli altri due anticipi terminati in parità: Giana Erminio-Novara (2-2) e Pro Patria-Trento (1-1).

Nel girone B, Garetto beffa la Ternana e permette al Rimini di uscire indenne dal Liberati (1-1). Senza storia Vis Pesaro-Carpi (4-0) e Pianese-Gubbio (3-1).

Anticipi del girone A, i risultati

Nel girone A, fa rumore il 3-0 rifilato dall’Arzignano alla Pro Vercelli. Al Piola è arrivata la seconda vittoria stagionale dei veneti, reduci da 5 sconfitte consecutive (8 quelle subite in totale, in 11 partite).

La squadra di Bianchini ha sbloccato il risultato con l’ex Nepi nel primo tempo, arrotondando il punteggio nella ripresa con le segnature di Boffelli e Benedetti, certificando il periodo negativo dei piemontesi, una sola vittoria nelle ultime 5 uscite, scivolati ai margini della zona playout.

Il Trento si conferma imbattibile (decimo risultato utile consecutivo) impattando 1-1 sul campo della Pro Patria. Il pareggio sta stretto alla squadra di Tabbiani, avanti al 16’ del primo tempo con Giannotti, più volte vicina al raddoppio e ripresa al 94’ da Bashi, che ha consentito ai bustocchi di migliorare ancora la striscia positiva di risultati (7 gare senza sconfitte).

Nell’altro anticipo del girone A, Giana Erminio e Novara si accontentano di un pareggio: 2-2 il risultato finale, doppietta di Morosini per gli ospiti, vantaggio della Giana con Sparviero (al 2’) e pareggio su rigore di Lamesta, infallibile dagli undici metri (4 gol stagionali, tutti segnati dal dischetto).

Anticipi del girone B, i risultati

Nel girone B mastica amaro la Ternana, che si fa riprendere dal Rimini e manca il sorpasso al Pescara, in vetta alla classifica: gli abruzzesi conservano un punto di vantaggio con due gare in meno disputate.

Gara decisa nella ripresa: apre la Ternana con Cicerelli (9’), che sfrutta un errore di Cinquegrano, supera Colombi e deposita il pallone in rete. Sembra fatta per gli umbri, che si fanno riprendere al 32’: Cinquegrano rimette il pallone in gioco, Megelaitis crossa per la sponda di Fiorini, che serve Garetto, il cui destro rasoterra si insacca alle spalle di Vannucchi. “Abbiamo preso un gol da polli, non dormirò stanotte”, ha tuonato Ignazio Abate, tecnico della Ternana, nel post-gara.

Travolgente vittoria della Vis Pesaro di Stellone, che supera 4-0 un Carpi imbambolato e torna ai tre punti dopo sei gare senza successi. Serata da ricordare per il classe 2005 Okoro, di proprietà del Venezia, che segna le prime due reti da professionista. Fa doppietta pure Nicastro, non pervenuti gli emiliani.

Vittoria con merito anche per la Pianese, che si conferma letale nel quarto d’ora iniziale (sesto gol segnato in campionato nei primi 15 minuti). Sbloccato il risultato con la zampata sottomisura di Mastropietro, la Pianese si scatena e con la doppietta di Colombo spinge via il Gubbio, capace solo di alleggerire il passivo con Rovaglia nel finale.

Undicesima giornata di Lega Pro, le gare di oggi

L’undicesima giornata proseguirà oggi con le gare del sabato. Nel girone A, alle 15: Vicenza-Atalanta U23 e Pergolettese-Triestina. Alle 17.30: Alcione Milano-Lumezzane, Renate-Caldiero Terme e Virtus Verona-Union Clodiense.

Nel girone B,alle 15: Campobasso-Sestri Levante e Legnago-Torres. Alle 17.30: Arezzo-Spal. Nel girone C, alle 15: Cavese-Potenza e Monopoli-Trapani. Alle 17.30: Cerignola-Picerno.