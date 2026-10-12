Il Venezia 2026-27 neo promosso in Serie A ha completamente stravolto la squadra che faticosamente ha centrato la promozione, spendendo parecchio sia per i cartellini sia soprattutto per gli ingaggi dei suoi nuovi giocatori. Secondo le stime di siti del settore come Capology.com, il club lagunare quest’anno prevede di spendere solo per gli stipendi lordi dei suoi tesserati 35,5milioni di euro. Non male per una squadra che probabilmente dovrà lottare strenuamente per mantenere la categoria. Il giocatore più costoso è l’attaccante nigeriano Akor Adams che percepisce un ingaggio lordo di 3,3 milioni di euro. Dietro di lui in classifica c’è uno dei pochissimi reduci dell’ultima stagione l’italo-americano Busio con i suoi 2,3 milioni. Ingaggi ragguardevoli anche per Duncan, Rrahmani e Basic che superano i 2milioni annui lordi
I contratti dei giocatori del Venezia 2026-27: quanto guadagnano
|Giocatore
|Ingaggio netto
mln €
|Akor Adams
|3,3
|Gianluca Busio
|2,3
|Alfred Duncan
|2,2
|Albion Rrahmani
|2,2
|Toma Basic
|2
|Pasquale Mazzocchi
|1,8
|Simon Sohm
|1,7
|Juan Jesus
|1,5
|kike Perez
|1,3
|John Yeboah
|1,1
|Filip Stankovic
|1,1
|Lorenzo Montipò
|0,9
|Armel Bella-Kotchap
|0,9
|Thierry Correia
|0,9
|Bartol Franjic
|0,9
|Ridgeciano Haps
|0,8
|Matia Moreno
|0,7
|Andrea Adorante
|0,7
|Antoine Hainaut
|0,7
|Lion Lauberbach
|0,6
|Marin Sverko
|0,6
|Richie Salgado
|0,5
|Joel Schingtienne
|0,5
|Radouane Halhal
|0,5
|Toni Fernandez
|0,4
|Junior Ligue
|0,4
|Matteo Grandi
|0,3
|Thorir Helgason
|0,3
|Matteo Dagasso
|0,3
|Kornel Lisman
|0,3
|fonte: Capology.com