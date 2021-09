Il Venezia 2021-22 neo promosso in Serie A dopo una vita passata nelle categorie minori, ha rivoluzionato in buona parte la rosa che ha conquistato l’accesso alla massima serie. In panchina resta sempre Paolo Zanetti, uno degli allenatori emergenti più interessanti, ma in campo la dirigenza americana ha pensato di mettere forze fresche, esperte e anche abbastanza costose.

Costose sì, però con oculatezza visto che in buona parte i giocatori arrivati in laguna sono prestiti in cui la casa madre paga l’ingaggio per intero o quasi. Così da Feyenoord è arrivato il terzino Haps con ingaggio, importante, dagli States l’oriundo Busio e l’esperto Caldara: tutti giocatori con ingaggi milionari ma in buona parte contribuiti dal club proprietario del cartellino. Dal Bruges, squadra campione di Belgio è arrivato il bomber Okereke (che pare sia nell’orbita del Psg). Tra gli eroi della promozione i giocatori più costosi sono Dezi (800mila euro), Aramu (500mila) e Ceccaroni (350mila).

I contratti dei giocatori del Venezia 2021-22: quanto guadagnano

Giocatore Ingaggio Ridgeciano Haps 2,5 Mattia Caldara 2 Gianluca Busio 2 Jacopo Dezi 0,8 Thomas Henry 0,8 Tyronne Ebuehi 0,5 Mattia Aramu 0,5 Francesco Forte 0,4 Luca Lezzerini 0,3 Pietro Ceccaroni 0,3 Marco Modolo 0,3 David Schnegg 0,3 Dennis Johnsen 0,3 Riccardo Bocalon 0,3 Niki Maenpaa 0,2 Cristian Molinaro 0,2 Domen Crnigoj 0,2 Antonio Vacca 0,15 Michael Svoboda 0,1 Pasquale Mazzocchi 0,1 Luca Fiordilino 0,1 Lauri Ala-Myllymaki 0,1 Bjarki Steinn Bjarkason 0,1

FAQ Quanto prende di ingaggio Paolo Zanetti al Venezia? 500mila euro Quanto prende di ingaggio Busio del Venezia? 2milioni di euro Quanto prende di ingaggio Ceccaroni del Venezia? Circa 350mila euro

