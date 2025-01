Harakiri Ternana: va ko dopo 21 turni, crolla il Giugliano, vola il Cerignola

Nei tre anticipi della 23^ giornata di Lega Pro, la Ternana va ko a Pineto (gli umbri non perdevano da 21 turni). Tris del Cerignola a Giugliano

Si sono giocati ieri tre anticipi della 4^ giornata del girone di ritorno del campionato di Lega Pro, uno per girone. Fa rumore il ko della Ternana a Pineto: gli umbri, imbattuti dalla 1^ giornata di campionato, hanno fallito il sorpasso in vetta e domani l’Entella potrebbe prendere il largo. Nel girone A è terminata in parità Lecco-Novara, mentre nel girone C si registra il colpaccio del Cerignola, che espugna il campo del Giugliano in 10 per tutta la ripresa e avvicina la vetta (-2 dal Monopoli capolista).

Lega Pro, anticipo girone A, Lecco e Novara si annullano

Nel girone A, Lecco-Novara si è decisa nel primo tempo. Vantaggio dei padroni di casa al 10’, con un bel sinistro di Kritta che sorprende Minelli sul primo palo. Il pareggio, al 26’, ad opera di Ongaro (7° gol stagionale, nel mirino dell’Avellino). Proteste del Lecco in occasione del gol dell’attaccante canadese per un presunto fallo su Polito non ravvisato dal direttore di gara. Sterili le offensive delle due squadre nella ripresa, termina in parità (1-1).

Lega Pro, anticipo girone B, scivolone della Ternana

Nel girone B scivolone della Ternana, sconfitta sul campo del Pineto (3° successo di fila per gli abruzzesi). Gli umbri, che non perdevano da 21 giornate, falliscono il tentativo di sorpasso in vetta ai danni dell’Entella. La squadra di Ignazio Abate ha sofferto subito le iniziative dei padroni di casa, che hanno colpito un palo al 10’ con Chakir, poi match-winner nella ripresa.

L’attaccante italo-marocchino, servito da Schirone, ha infilato Vannucchi con una volée: 3° gol in campionato per lui. La Ternana ha sfiorato il vantaggio con Corradini e Ferrante, ma nella ripresa si è vista soltanto con una conclusione di Carboni sventata da De Santis, con Tonti fuori dai pali.

Lega Pro, anticipo girone B, tris del Cerignola a Giugliano

Nel girone C, tris del Cerignola ai danni di un Giugliano ridotto in 10 dal 43’ del primo tempo (rosso a Oyewale per proteste). Dopo il botta e risposta nei primi 24’, vantaggio ospite con Paolucci (preciso destro su assist di Achik) e pareggio dei campani su rigore (fallo di Saracco su Padula, trasformazione dello stesso attaccante), nella ripresa il Cerignola ha dilagato sfruttando la superiorità numerica. Al 7’, ofantini avanti con un sinistro al volo di Coccia sugli sviluppi di un corner, palo di Salvemini e definitivo 3-1 ad opera di Volpe, che segna di testa e lancia il Cerignola a 2 punti dal 1° posto.

Lega Pro, le gare del sabato

Oggi sono in programma altre 11 gare. Quattro nel girone A, tutte alle 15: Atalanta U23-Triestina, Giana Erminio-Renate, Pro Vercelli-Caldiero Terme e Virtus Verona-Feralpisalò. Nel girone B in campo alle 15, Legnago-Arezzo e Spal-Sestri Levante; alle 17.30, Rimini-Lucchese. Nel girone C si giocano tutte alle 17.30: Avellino-Cavese, Benevento-Team Altamura, Sorrento-Potenza, Trapani-Taranto.