Ritiro con sorpresa per il Napoli: c’è la star del web Salt Bae

17-09-2022 23:49

Sorpresa in casa Napoli, o meglio più che in casa nel ritiro pre-Milan dove è spuntata la star del web Salt Bae. Il celeberrimo imprenditore, macellaio e ristoratore turco, diventato famosissimo sui social grazie al suo modo particolare di condire la carne, ha fatto visita al club partenopeo a 24 ore dal big match di questa 7^ giornata.

La notizia è stata condivisa sul canale twitter del Napoli, Salt Bae ha anche ricevuto in dono la maglietta numero 22 di capitan Di Lorenzo. Chissà se sarà di buon auspicio per gli azzurri che domenica sera a San Siro scenderanno in campo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle Pioli & co.