Ritmica, il mondo di Sofia Raffaeli: "Cerco di esprimere emozioni"

20-09-2022 12:23

La protagonista dei Mondiali di Ginnastica Ritmica è stata l’italiana di Chiaravalle, Sofia Raffaeli. L’azzurra ha fatto incetta di titoli, con la conquista dell’all around, l’oro a cerchio, palla e nastro e il bronzo alle clavette.

A 18 anni ha anche già conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e si è raccontata a Gazzetta dello Sport. Sulla gestione tattica, spiega: «Posso solo dire che nei primi due esercizi ho fatto tutto quello che sapevo fare, mentre al cerchio e alla palla ho tenuto un po’ il freno a mano. Per non correre il rischio di sbagliare ho tolto dalla routine due riprese difficili»-

E sui vari attrezzi che usa: «Io cerco soprattutto di esprimere emozioni, ed è la musica che mi permette di farlo. Gli attrezzi alla fine sono sempre gli stessi, è grazie alla musica che riesco a immedesimarmi nell’esercizio».

E poi spazio al suo mondo con la passione per la matematica e la Psicologia che studierà all’Università: «La testa serve tantissimo nello sport. Credo che Psicologia sia un buon indirizzo per capire me stessa, il mio carattere, per migliorarmi sotto l’aspetto mentale».