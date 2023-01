Rivaldo: "Neymar potrebbe lasciare il PSG in estate"

12-01-2023 22:20

Se ne parla a ogni sessione di mercato, ma intanto sono cinque anni e mezzo che Neymar gioca al Paris Saint-Germain. Però per Rivaldo il fuoriclasse brasiliano potrebbe andare via a fine stagione: “Sinceramente non credo che accadrà subito, ma a fine stagione il PSG potrebbe essere interessato a cedere il giocatore per recuperare parte dell’investimento”.

Rivaldo ha ben in mente quale potrebbe essere la nuova destinazione di Neymar: “Mentre il fuoriclasse brasiliano potrebbe finalmente giocare in Premier League. In questo scenario, penso che il Manchester City sarebbe il club perfetto per lui, perché giocherebbe in una squadra molto offensiva e potrebbe vincere spesso”.

