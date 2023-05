Rivaldo su Ronaldo: “Arabia paese chiuso, dovrebbe tornare al Real”

L’ex attaccante brasiliano parla ad AS e dopo aver detto la sua su Messi e sul PSG questa volta di sbilancia su Cristiano Ronaldo e sulla sua attuale avventura.

06-05-2023 13:07

Ha rilasciato un’intervista molto chiara ad AS l’ex centravanti verdeoro Rivaldo dove ha toccato diversi argomenti ma soprattutto uno, Cristiano Ronaldo.

Questo è il pensiero dell’ex Milan: “Credo che giocare in Arabia Saudita sia molto limitante, capisco il contratto irrinunciabile ma stiamo sempre parlando di un paese chiuso dove giocare a calcio non è semplice, capitano dunque momenti di riflessione”.

“Secondo me dovrebbe tornare al Real Madrid e chiudere lì la sua carriera, è vero che non potrebbe più fare ciò che faceva 10 anni fa e che nessuno può pretenderlo, però aiuterebbe ancora molto il club a vincere qualche trofeo”.